Захарова раскрыла свой способ перезагрузки в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расскрыла в интервью РИА Новости свой способ эмоциональной перезагрузки, позволяющий ей расслабиться после работы.

По словам Захаровой, у нее есть хобби — это посадка деревьев и цветов. Она рассказала, что как только возникший из-за коронавируса накал вопросов спал, она начала выбираться из Москвы за город.

«Я очень люблю природу, не только созерцать: я посадила много деревьев, цветов», — поделилась представитель МИД, заметив, что недавно вырастила ирисы, луковицы которых ей прислали из Белоруссии.

Захарова также рассказала, что на ее участке есть крымские хризантемы, привезенные с дачи генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле, где она проводила брифинг.

«Так что это действительно то хобби, которое позволяет расслабиться, перезагрузиться и которое мне очень нравится. Сложно, наверное, представить, что у меня такое хобби, но оно у меня есть. Кстати, в Instagram и Facebook я это активно выкладываю, мне действительно все это очень нравится», — добавила Захарова и призналась, что они с коллегами часто обмениваются луковицами, ростками, цветами.

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