Заключенные бывшего СИЗО Ефремова устроили бунт

Заключенные московского СИЗО «Водник», где отбывал наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, устроили бунт. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Причиной погромов, начавшихся еще 14 марта, стал конфликт с сотрудником изолятора. Заключенные напали на дежурного прапорщика, разбили восемь форточек для подачи пищи, восемь камер видеонаблюдения, семь смотровых глазков, четыре информационных стенда и радиоприемник.

В настоящий момент полиция, прокуратура и следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ефремов покинул СИЗО «Водник» в конце февраля. Артиста этапировали в колонию под Белгородом.

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