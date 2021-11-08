Заключенный «Бутырки» покончил с собой в камере

26-летний заключенный, отбывающий наказание в Бутырском СИЗО, также известном как «Бутырка», покончил с собой. О случившемся рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тело уроженца Украины Артема Быстрицкого нашли сотрудники в камере карантинного отделения, сообщает источник.

В августе Быстрицкого задержали за наркотики в особо крупном размере и отправили в изолятор на время следствия. Мужчина неоднократно просил изменить ему меру пресечения, но сталкивался с отказом. В последний раз после апелляции ему продлили срок пребывания в СИЗО. Силовики предполагают, что именно после этого Быстрицкий совершил суицид.

Ранее арестант «Бутырки» Мовсар Евсултанов получил второй срок после освобождения. Во время отбывания первого срока администрация подала на него в суд за издевательства, и хулигану снова пришлось вернуться в тюрьму.