Закрытие станции «Проспект Вернадского» продлили до 23 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как пояснили в ведомстве, станция останется закрытой по просьбе Департамента строительства. «Работы по строительству пересадки на станцию „Проспект Вернадского“ БКЛ — масштабные, сложные, идут круглосуточно, но объем очень большой, и нам приходится продлевать закрытие», — пояснили там.

В частности, строителям предстоит завершить возведение опорных конструкций, лестницы и стен. Из-за шума и пыли во время работ проводить их с пассажирами на станции невозможно, рассказали в Дептрансе. Там пообещали, что совсем скоро метро заработает в привычном режиме.

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