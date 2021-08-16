Закрытие старых московских ресторанов расстроило россиян

​Автор поста отметил, что по соседству также закрыты грузинский ресторан «Кабанчик» и ресторан «Паприколли».

Многих москвичей расстроило известие о закрытии ресторанов.

«В "Паприколли" была отличная кухня, мною любимый ресторан. Много раз отмечали праздники и дни рождения. Жаль, что не работают теперь», — написала участница паблика. «Мы в этой чебуречной проводили концептуально девичник моей подружки, было весело», — поделилась воспоминаниями другая девушка.

Часть пользователей предположила, что заведения не пережили коронавирусные ограничения.

Однако один из интернет-пользователей успокоил москвичей, отметив, что в зданиях идет капитальный ремонт и до 2022 года рестораны откроются.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что в Москве закрылось первое заведение популярной сети японской кухни «Якитория», которое было открыто в 1999 году на площади Белорусского вокзала.

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