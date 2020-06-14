Закрытые во время режима самоизоляции вестибюли московского метро решили открыть

Ряд вестибюлей московского метрополитена, которые были закрыты во время режима самоизоляции, решили открыть с 15 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичной подземки сообщает «Москва 24».

Горожане смогут воспользоваться ими уже с 5:30 утра. В пресс-службе также напомнили, что во время поездок в метро пассажиры должны быть в масках и перчатках.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, цифровых пропусков и графики прогулок для горожан. Открылись салоны красоты и парикмахерские; с 16 июня люди смогут посетить летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи; с 23 июня начнут работу заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны.

Вестибюли некоторых станций были закрыты в связи со снижением пассажира потока.

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