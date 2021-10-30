Замдиректора московского парка «Фили» сняли с борта самолета за дебош

По данным источника, в аэропорту Хургады у мужчины возникли проблемы во время пересечения границы из-за отсутствия паспорта. Его супругу и ребенка пограничники пропустили, а вот самого мужчину решили депортировать в Россию. Оказалось, что дебоширом является 36-летний заместитель директора московского парка «Фили» Антон Лапырин.

В результате неадекватного поведения мужчины отправление самолета было задержано на три часа. Командир воздушного судна принял решение снять его с рейса. Сейчас москвич находится в международной зоне аэропорта Хургады из-за утерянных документов.

Ранее стало известно, что пассажиров рейса авиакомпании по маршруту Москва — Сочи досмотрели стюардессы вместе с полицейскими. Бортпроводники решили, что кто-нибудь из летевших бизнес-классом мог быть причастен в пропаже пледа.