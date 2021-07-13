Замена окон в доме 1906 года на «белый пластик» вызвала гнев у москвичей

Жители района Замоскворечье в Москве подняли тревогу из-за косметического ремонта в одном из подъездов бывшего Доходного дома купца Алексея Алексеевича Дурилина, расположенного на улице Большая Ордынка. В ходе ремонтных работ планируется заменить окна, созданные архитектором Владимиром Шервудом на стандартные пластиковые стеклопакеты, сообщается в группе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» в Facebook.

«Уважаемые соседи-москвичи!!! Кричу громко-громко! В нашем подъезде по Большой Ордынке 13/9, и вообще в доме, собираются в ближайшие дни выламывать окна 1905 года, стиль эклектика, архитектор Шервуд!!! Уже привезли белый пластик!!!» — написала автор поста.

Попытка коммунальщиков уничтожить часть культурного наследия города вызвала гнев подписчиков группы. «Если бы это было в моем доме, я бы села/легла на подоконник и не допустила бы рабочих к демонтажу исторических окон. И полицию бы вызвала. Это объект культурного наследия. И подобные вещи — варварство», — написала одна из пользователей соцсети. «Мы в своем доме отстояли метласскую плитку. Не дали класть. Писали письмо всем подъездом, этого было достаточно», — поделилась опытом другая подписчица. «Какие замены???? Пластмасса? Что детям показывать? Пластмассовые стеклопакеты????» — возмутилась еще одна.

По словам первого заместителя директора ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» Данилы Чернышева, окна было решено заменить, потому что они находились в ненадлежащем состоянии. «С активом вопрос замены окон обсуждался, на основании этого и производились замеры и изготовление окон. Более того, данный адрес стоит в перечне на косметический ремонт подъездов, программа подразумевает замену старых окон на новые в рамках соблюдения теплового контура МКД», — пояснил он.

Ответ Чернышева еще сильнее возмутил пользователей. «В доме 1905 года постройки, архитектора Шервуда невозможно менять исторические окна на белый пластик! Это очевидно любому хорошо образованному человеку», «А почему замена, а не ремонт? Окна в нормальном состоянии же», «Варварство!!!! Когда уже закончится этот новодел без души», «Это уже не первая попытка. С правлением ТСЖ ничего не согласовано», — написали они.

Бывший Доходный дом купца Дурилина был спроектирован архитектором Владимиром Шервудом и построен в 1906 году. В 2018 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.

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