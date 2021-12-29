Замерзший в Подмосковье мальчик был жив еще сутки после своего исчезновения

По данным волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) Дубны, замерзший 11-летний мальчик был жив еще сутки с момента своего исчезновения, пишет «Подмосковье сегодня».

«Все это время он блуждал по улицам. Мы шли по его следам на снегу, но не успевали», — рассказали в ВПСО. Известно, что записи с видеокамер поисковикам предоставили только в ночь на вторник, 28 декабря, спустя почти 24 часа после пропажи ребенка. Тело школьника было обнаружено в глубокой канаве в 100 метрах от штаба, который был развернут для его поисков.

Ранее отчим замерзшего насмерть в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика обвинил в случившемся водителя маршрутки, который якобы высадил ребенка на остановке, после чего тот заблудился.