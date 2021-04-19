Занимающий беседки для шашлыка москвич рассказал о расценках

Житель Москвы, который уже в течение нескольких лет занимает для горожан беседки для шашлыка, рассказал о предоставляемом сервисе. Соответствующей информацией он поделился в беседе с телеканалом «Москва 24».

Он подчеркнул, что оказывает услугу почти в любом парке Москвы и Московской области с 4–6 часов утра, а иногда — с вечера предыдущего дня.

«Это востребовано в выходные и праздники. А в будни, даже когда тепло, это вообще не востребовано», — заметил москвич и пояснил, что стоимость брони зависит от количества часов ожидания, в среднем — от двух до трех тысяч рублей. При этом базовая цена — 2,5 тысячи рублей.

По его словам, в выходные дни в столице уже к 8 утра практически не остается свободных беседок для шашлыков в парках. Так, в сезон он может получать несколько звонков в день. Как правило, услугой пользуются семьи и компании, отмечающие какое-то событие.

12 апреля жителям Москвы напомнили о местах, где, согласно нормам пожарной безопасности, запрещено разводить костры и ставить мангалы. Административная ответственность грозит тем, кто решил готовить шашлыки в лесах или на торфяниках, а также на балконах.

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