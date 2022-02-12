Москвичка поделилась воспоминаниями об арбатских звуках и запахах

Жительница столицы Ольга Макаренко в Facebook-сообществе «Арбат и окрестности» поделилась воспоминаниями о своем детстве на знаменитой улице, а также о навсегда сохранившихся в ее памяти настоящих арбатских звуках и запахах.

Ольга живет в одном из самых знаменитых районов Москвы уже 44 года, но ее родного дома давно нет — его снесли 22 года назад. По словам москвички, она помнит запах своего подъезда, его прохладу и жалеет, что не сможет больше войти туда и надышаться.

Еще одним запомнившимся с детства запахом для нее стал аромат цветущей липы. «Аромат проникал в комнату вместе с запахом влажной пыли после поливальной машины», — рассказала женщина. Вспомнила она и о запахе располагавшейся неподалеку от ее дома типографии.

Первый звук, который описала автор поста, — острый стук каблучков. «В нашей школе заканчивались занятия на курсах иностранных языков, и курсистки торопились по домам, по нашей улице — к Арбату, к метро», — рассказала москвичка.

Она призналась, что любила дождь и часто вместе с подругами бегала под ним босиком. По ее словам, дождем пахло и у фонтана на Арбатской площади, где она не раз играла в детстве. «И помню пронзительный запах мокрого асфальта, родной. Просто не могла надышаться!», — написала москвичка.

Она также рассказала, что в их с родителями квартире всегда был свежий воздух, а иногда пахло цветами, которые приносил отец для матери. По словам автора поста, у каждого места, где она бывала в детстве, был свой запах и свой звук. И она помнит каждый.

В комментариях подписчики сообщества поблагодарили москвичку за яркий и детальный рассказ. Многие признались, что они помнят описанные звуки и ароматы, а описания автора возвращают их в счастливое прошлое.

Ранее жители столицы вспомнили, как выглядел Арбат до того, как стать главной пешеходной улицей Москвы.