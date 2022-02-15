Названы вызывающие желание близости запахи

Врач-кардиолог Герман Гандельман, соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово» на Первом канале, рассказал о специфических запахах, которые вызывают желание близости.

По словам эксперта, мужчин привлекают сладкие запахи, которые у них ассоциируются с домом. Это ароматы ландыша, розы, лаванды, цитрусовых, ванили и тыквенного пирога. Гандельман уточнил, что его заявление основывается на научных исследованиях, по результатам которых было выявлено, что, например, тыквенный пирог улучшает кровоток у мужчин.

«Приготовьте мужчине тыквенный пирог — и у вас будет прекрасная ночь», — посоветовал он.

Невролог Дмитрий Шубин, в свою очередь, рассказал, что женщинам нравится, когда от мужчин пахнет путешествиями, борьбой, завоеваниями. «Это мощные древесные запахи, запахи табака и кожи, запах моря, соли и специй», — пояснил он.

Ранее стало известно о влиянии COVID-19 на половую функцию мужчин.