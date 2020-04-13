Заполонившие московские парковки автомобили каршеринга попали на видео

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно запретить в столице работу каршеринга из-за распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник заявил, что спрос на эту услугу упал на 60 процентов, но некоторые горожане все равно продолжают пользоваться арендованными автомобилями. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — отмечал он.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в столице составило 11 513, выздоровели 837 человек, умерли 82 человека.

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