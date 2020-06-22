Заработала карта зон бесплатного Wi-Fi в Москве

Опубликована интерактивная карта с зонами бесплатного Wi-Fi покрытия в Москве. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что подключиться к беспроводному интернету сейчас можно в 43 столичных парках. Также доступно более трех тысяч спотов на улицах города. Общее число точек доступа бесплатного интернета превышает 4,2 тысячи.

Благодаря развитию городской сети сегодня выйти в сеть можно практически с любой улицы внутри Садового кольца. По мере добавления новых точек карта будет обновляться, пообещал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

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