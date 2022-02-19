Московские полицейские заработали более двух миллионов рублей на смертях

Московские полицейские заработали около двух миллионов рублей на смертях. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, в столице была проведена массовая операция по задержанию полицейских, которые работали с сотрудниками бюро ритуальных услуг. В общей сложности было задержано девять представителей ОВД «Марьино» и «Кузьминки», подозреваемых в продаже информации о смертях москвичей ритуальщикам. За несколько лет задержанным осведомителям удалось заработать на этом 1,8 миллиона рублей.

На всех подозреваемых возбудили дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее подполковника полиции в Москве уличили в получении многомиллионной взятки.