Заразившегося паразитами в дагестанской реке ребенка спасли в Москве

Московским врачам удалось спасти двухлетнего ребенка, выпившего речной воды у себя на родине — в Дагестане, пишет Telegram-канал Baza.

Сначала мальчик жаловался на проблемы с дыханием, в связи с чем его определили в ковидную больницу в Коммунарке, где назначили курс препаратов от пневмонии. Позже компьютерная томография показала наличие крупного образования в легких. Дальнейшие обследования выявили у ребенка две кисты размером с кулак в легких и одну в печени — ее размеры достигали половины самого органа.

Пациент был перенаправлен в детскую больницу имени Сперанского, где ему провели комбинированную антибактериальную терапию, а также три операции по удалению кист. Причиной таких образований в организме стали эхинококки из рода ленточных червей. По словам врачей, мальчик получил паразитов после того, как искупался в реке после овец, которые являются переносчиками этих паразитов. Уточняется, что такие черви несут смертельную опасность для детей, однако могут быть безвредны для взрослых.

Ранее в Подмосковье врачам удалось спасти безнадежного пациента.