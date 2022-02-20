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Россиян рассмешила усыпанная снегом статуя революционера в Москве

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Россиян рассмешила усыпанная снегом статуя революционера в Москве
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Россиян рассмешила усыпанная снегом статуя российского революционера Владимира Ленина в Москве. Фотографию с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадре видно, как в одном из дворов столицы снежным покровом полностью засыпало скульптуру Ленина. На поверхности остался только один фрагмент — голова.

Фолловеров рассмешила публикация, пользователи в комментариях сразу же начали упражняться в юморе. Кто-то написал, что это похоже на новый арт-объект. «Ленин-торт», «Царь горы», — с юмором высказались другие.

Ну а кто-то предложил для завершения композиции добавить прикрепить на скульптуру морковку.

Ранее россиян рассмешило появление крысы в ларьке с едой.

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