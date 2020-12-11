Застрявший на дереве в Москве енот сбежал после спасения и попал на видео

Сотрудники МЧС спасли застрявшего на дереве в Северном районе Москвы енота. Момент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Life Shot.

Животное провисело на дереве два дня. Сначала его пытались снять местные жители, но потом на помощь подоспели спасатели, которые проезжали мимо. Операция по спасению увенчалась успехом, однако енот сбежал. Где он сейчас находится, неизвестно.

Ранее сообщалось, что московские пожарные спасли котят из огня.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!