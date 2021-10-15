Заступившийся за пассажирку метро москвич заплатит штраф

Мужчину, заступившегося за пожилую пассажирку московского метро на Таганско-Краснопресненской линии, обязали заплатить штраф в размере одной тысячи рублей. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает Telegram-канал «112».

Другие участники конфликта также привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сотрудники Следственного комитета России продолжают проверку инцидента.

Уточняется, что причиной конфликта стала словесная перепалка между 58-летней женщиной и несколькими приезжими мужчинами — пожилая москвичка сделала им замечание.

Ранее в сети появилось видеозапись, на которой пассажиры метро поддерживают молодого мужчину, вступившегося за женщину. На кадрах видно, что нескольких кавказцев выставляют из вагона на перроне станции.