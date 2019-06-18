Засуха в Москве встревожила синоптиков

Из-за аномально низкого количества осадков в Москве и Подмосковье увеличиваются критерии пожарной опасности. Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«За июнь всего выпало примерно 10-11 миллиметров осадков при норме 75 миллиметров. Очень засушливый месяц. Если и в третьей декаде июня осадков будет мало, ситуация будет тревожной», — сказал он. Вильфанд объяснил, что такая погода в столичном регионе установилась из-за антициклона над Европой.

По прогнозам, к концу недели в столичном регионе снова будет жаркая погода. К четвергу столбики термометров установятся на отметке в плюс 30 градусов. Как отметил метеоролог, подобная температура превысит климатическую норму для июня на 5-8 градусов.

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