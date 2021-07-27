Затопивший Европу циклон устремился на Москву

Затопивший страны Европы циклон идет на Москву. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Business FM.

Синоптик отметил, что сначала город ждут два дня жаркой погоды. Затем она сменится сильной грозой. Небо начнут постепенно затягивать «мощные кучевые облака».

«Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг уже перерастет в настоящие залповые ливни, усилится ветер, зарычит гулкая небесная канонада, росчерки вспышек молнии на ночном небосводе — все это будет выглядеть как настоящая ночная летняя гроза, которую мы давненько не видели», — сказал Тишковец.

Общее количество осадков в столице за 12 часов может составить до 5-10 миллиметров, а в окрестностях – до 15-20 миллиметров. Это эквивалентно пятой части месячной нормы.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский сообщил, что с годами количество жарких дней в Москве и Подмосковье будет увеличиваться. По мнению специалиста, в России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

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