Затопленное Варшавское шоссе сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило часть Варшавского шоссе в районе метро «Южная». Жители ближайших домов сняли ситуацию на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Видно, что автомобили не могут проехать, образовались пробки.

На ситуацию отреагировали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). На странице в Twitter москвичам посоветовали объезжать этот участок дороги и сообщили, что сейчас движение там осуществляется по левым рядам в обоих направлениях.

Днем ранее, 19 июня, в Москве тоже прошли сильные дожди. Очевидцы сняли на видео затопленную Авиамоторную улицу. Заметно, что уровень воды там поднялся до середины колес автомобилей.

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