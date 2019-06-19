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Жара в Москве обеспокоила спасателей

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Фото: Кирилл Каллиников/ РИА "Новости"

В среду, 19 июня, температура в столичном регионе может повыситься до плюс 31 градуса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в разделе экстренных предупреждений на сайте управления МЧС по Москве.

В связи с этим спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели столбики термометров в столичном регионе перевалят за плюс 30, возможны кратковременные дожди.

Также, говоря о характере погоды, специалист выразил опасения насчет затянувшейся засухи, из-за которой возникает опасность возникновения пожаров.

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