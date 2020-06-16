Жара в Москве побьет рекорд времен Александра III

Жара в Москве в среду, 17 июня, побьет рекорд 1892 года, когда страной правил император Александр III. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики уточнили, что 17 июня 1892-го температура воздуха в Москве поднялась до отметки в плюс 30,8 градуса. «Такие высокие температуры (плюс 28-31 градус) прогнозируются также в четверг и пятницу, что может привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару», — предупредили в «Фобосе».

По данным центра, во вторник, 16 июня, в столице потеплело до 29,3 градуса.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Москве продержится до конца недели: в воскресенье, 21 июня, в город придет арктический фронт. Также ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!