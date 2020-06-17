Жара в Москве побьет рекорд времен Николая II

Жаркая погода в Москве в четверг, 18 июня, побьет рекорд того же дня 1895 года, когда страной правил Николай II. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Уточняется, что температура воздуха в столице в четверг поднимется до плюс 30-32 градусов. «Таким образом, в Москве под угрозой окажется рекорд 125-летней давности — 18 июня 1895 года была зафиксирована температура плюс 31,3 градуса», — добавили в «Фобосе».

Также в этот день в некоторых районах города ожидаются короткие грозовые дожди.

В среду, 17 июня, жара в Москве побила другой рекорд — времен Александра III. Столбики термометров поднялись до отметки 31,4 градуса.

Николай II правил Россией с октября (ноября) 1894 года по март 1917 года.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!