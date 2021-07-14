Жара в Москве повторила рекорд 1951 года в среду, 14 июля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура превысила 34 градуса.

«В Москве в среду повторен рекорд тепла 1951 года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это второй рекорд подряд и 6-й в текущем сезоне за последние 25 суток», — рассказал Тишковец.

Ранее 14 июля из-за аномальной жары в столице начало плавиться дорожное покрытие. На фото, сделанном на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Варшавского шоссе, запечатлена автомобильная пробка. При этом на асфальте видны колеи.

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