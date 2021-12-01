Желтый уровень опасности объявили в Москве в первый день зимы

В Москве и Подмосковье из-за погодных условий в первый день зимы объявили желтый уровень опасности, передает Гидрометцентр России.

Из-за порывов ветра, достигающих 22 метров, желтый уровень опасности будет действовать с 21:00 вторника, 30 ноября, до 09:00 среды, 1 декабря. Кроме того, в московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы (до 11:00 2 декабря).

По данным РЕН ТВ, в Москве 30 ноября за несколько часов выпало более 40 процентов месячной нормы осадков. Циклон Бенедикт, накрывший эти регионы, стал самым мощным за последние 70 лет.