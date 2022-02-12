Жена убитого мигрантом россиянина раскрыла подробности преступления

Россиянин Андрей Мингелев, убитый и расчлененный мигрантом после свидания, искал собутыльника. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказала жена покойного.

По ее словам, убийца и жертва действительно познакомились в сети, но не были геями. «Они не были знакомы, ему надо было найти человека, который бы с ним выпил. Он нашел, выпил, а тот его зарезал и расчленил», — раскрыла подробности преступления женщина. Жена убитого добавила, что ее супруг искал человека, который сделает ремонт, и новый знакомый заявил, что может ему помочь.

Ранее стало известно, что 44-летний гражданин Узбекистана Умид Ешанкулов был задержан по подозрению в расправе над Мингелевым. Преступник убил и расчленил его после встречи, которая предположительно могла быть гей-свиданием. Части тела Мингелева обнаружили в разных местах в Москве.