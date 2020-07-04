Жених украл невесту в Москве после отказа ее родителей дать приданое

В Москве 24-летний Акылбек из Киргизии украл 20-летнюю Гульбану, с которой познакомился в интернете. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Мужчина встретился с матерью невесты, однако отказался жениться без приданого в три тысячи рублей. Спустя некоторое время Гульбана вышла из дома, чтобы вынести мусор, и пропала. На звонки девушка не отвечала, а телефон позже отключила.

С матерью пропавшей связался Акылбек — он рассказал, что девушка сама попросила его забрать ее, затем также перестал выходить на связь.

Мать девушки спустя три дня после пропажи дочери обратилась в полицию. Пару ищут сотрудники правоохранительных органов.

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