Женщина почти три месяца бесплатно прожила в элитном московском отеле

Постоялица отеля «Марриотт Москва Тверская» почти три месяца прожила в нем бесплатно. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина жила в элитном четырехзвездочном отеле в центре столицы с 9 сентября по 1 декабря, а затем сбежала, не заплатив. Она ввела администрацию отеля в заблуждение и злоупотребила их доверием, сказано в сообщении. Сумма счета за почти трехмесячное пребывание составила 800 тысяч рублей. Таким образом, стоимость суток проживания в «Марриотт Москва Тверская» должна была обходиться постоялице почти в 10 тысяч рублей.

В ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В декабре сообщалось, что жительница Москвы лишилась часов Rolex почти за полмиллиона рублей после свидания в одном из отелей столицы. Она забыла в номере отеля дорогие часы, которые положила на тумбочку. Аксессуар начали искать вместе с персоналом гостиницы, но найти его не удалось — в номер уже заселились другие гости.

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