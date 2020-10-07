Женщина сделала пластическую операцию в московской клинике и умерла

45-летняя жительница подмосковного Егорьевска сделала пластическую операцию в одной из столичных клиник и умерла. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Операция прошла успешно 6 октября, однако на следующий день женщину нашли мертвой в палате. По предварительным данным, у нее оторвался тромб.

По факту смерти полиции начали проверку.

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