Женщина устроила в автобусе скандал из-за маски и сломала мужчине очки

Когда женщина заметила, что другой пассажир автобуса снимает ее на мобильный телефон, она начала возмущаться и в его адрес. Поняв, что мужчина не прекратил съемку, дебоширка ударила его по лицу и сломала очки.

Вывести агрессивную женщину из автобуса для составления административного протокола правоохранителям все же удалось.

Ранее пожилой россиянин устроил скандал в метро и напал на женщину из-за маски.