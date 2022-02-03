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Женщина устроила в автобусе скандал из-за маски и сломала мужчине очки

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Женщина устроила в автобусе скандал из-за маски и сломала мужчине очки
Кадр: Telegram-канал «Интересная Москва»

Пассажирка автобуса устроила скандал из-за маски и сломала мужчине очки. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Интересная Москва».

Закончившийся рукоприкладством инцидент произошел во время масочного рейда в рейсовом автобусе Москва — Подольск. Женщина выругалась на проверяющего в ответ на замечание об отсутствующей маске. Несмотря на то что маску она все же надела, ее попросили покинуть транспортное средство. Пассажирка продолжила сопротивляться в весьма грубой форме.

Когда женщина заметила, что другой пассажир автобуса снимает ее на мобильный телефон, она начала возмущаться и в его адрес. Поняв, что мужчина не прекратил съемку, дебоширка ударила его по лицу и сломала очки.

Вывести агрессивную женщину из автобуса для составления административного протокола правоохранителям все же удалось.

Ранее пожилой россиянин устроил скандал в метро и напал на женщину из-за маски.

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