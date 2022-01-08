Женщину с ребенком выгнали из московского ресторана за просьбу дать книгу жалоб

В Москве женщину с ребенком выгнали из семейного ресторана «FoodMama» в торговом центре «Аэропорт» за просьбу принести книгу жалоб. Об этом она написала в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

По ее словам, сначала официанты в течение получаса игнорировали ее, после чего она решила оставить жалобу. Просьба женщины была встречена криками со стороны администратора и вскоре москвичку и ее ребенка выгнали из заведения. «У них всегда был швах с сервисом, но чтоб такое хамство... В общем, "рождественское" настроение обеспечено. Владелица ресторана пояснила, что я сама дура виновата и вообще нищеброд», — написала она.

В комментариях женщине ответила одна из совладельцев ресторана, отметив, что лично просмотрела все камеры, чтобы разобраться в случившемся. Она пояснила, что клиентку на входе никто не встретил, так как все работники были заняты, после чего женщина сама прошла в зал, выбрала место и начала на повышенных тонах просить обслужить ее. Совладелица отметила, что клиентка сразу же начала кричать на менеджера, который подошел принять заказ. «Поскольку вам не понравились цены в меню, вы почему-то перешли на личности, назвали менеджера дебилом, а всех сотрудников тварями. В ответ на это, менеджер вам ответил, что к сожалению, в обслуживании сегодня вам будет отказано. Вы еще больше завелись и потребовали жалобную книгу», — рассказала сотрудница.

Резюмировав, работница уточнила, что когда женщине вручили книгу жалоб, москвичка заявила, что она оформлена неправильно, в связи с чем ей придется вызвать полицию. После этого россиянку вежливо попросили уйти. В комментариях подписчики сообщества встали на сторону заведения, так как многие отметили его хорошую клиентоориентированность.

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