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Лидер движения «Сдай педофила!» назвала главное отличие реальных пострадавших

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Лидер движения «Сдай педофила!» назвала главное отличие реальных пострадавших
Фото: Depositphotos

Лидер движения «Сдай педофила!» Анна Левченко рассказала, как отличить людей, реально пострадавших из-за педофилов, от манипуляторов. Отличие этих двух групп людей она назвала в разговоре с «Мослентой».

Левченко отметила, что около 30 процентов обращений в движение поступает не от жертв и их родственников. «Это мужчины и женщины, жены и мужья, пытающиеся использовать ребенка в разборках между собой», — поделилась активистка. По ее словам, она научилась быстро вычислять таких людей.

«Подобные манипуляции легко считываются просто по тому, как человек расставляет акценты», — рассказала Левченко. Когда родитель уверен, что его ребенок подвергся растлению, его охватывает ужас и говорить он может только об этом. Если обратившийся человек начинает уводить тему, то с большой долей вероятности он притворяется. «Нам звонит мать, обвиняющая мужа в домогательствах по отношению к детям, но тут же начинает рассказывать, что он и пьет, и денег не дает, и по дому ничего не делает, становится ясно, что здесь дело совсем не нашего профиля», — привела пример спикер.

Ранее педофила, напавшего на девочку в Москве, вычислили благодаря камерам видеонаблюдения.

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