Жильцы дома на границе Москвы и Подмосковья получали штрафы сидя в квартире

Жильцы дома в московском поселке Рублево, который находится за МКАД и административно входит в состав столицы, получили несколько штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей за нарушение режима изоляции, хотя сидели в квартире. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Историей поделились молодожены Александр и Светлана. Они живут в многоэтажке, расположенной на границе Москвы и Подмосковья. У Александра подтвердилась коронавирусная инфекция, и они вместе с супругой были оставлены в обязательной домашней изоляции. Несмотря на то что они, по их словам, не покидали жилье, им, начиная с майских праздников, почти каждый день приходили штрафы, иногда дважды за сутки.

По мнению Александра, это могло произойти из-за того, что когда они со Светланой выходили на балкон, их смартфоны «меняли координаты и переезжали в область». «Если разница между двумя выходами составляла 20 минут — то за одни сутки приходили сразу два штрафа, если меньше десяти минут — то один», — объяснил мужчина.

«Московский комсомолец» отмечает, что Александр исправно принимал выписанные и выданные ему лекарства, а Светлана ухаживала за супругом и не покидала квартиру.

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