Жильцы подмосковного дома расстреляли рабочих из-за шума
В подмосковной Балашихе жильцы дома подрались с рабочими из-за шумного ремонта, а затем расстреляли их. Подробности и ролик с места события опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как мужчины устроили потасовку в подъезде. Затем один из них достал пистолет и начал целиться в рабочего, нанося ему удары. Источник сообщил, что драка произошла в доме на Чистопольской улице.
Причиной недовольства собственников квартир на нижних этажах стали работы по ремонту лифта, в том числе в ночное время. Уточняется, что у бригады было разрешение на проведение ремонта в неурочные часы. Перед нападением жильцы уже вызывали полицию из-за грохота.
Telegram-канал «Москва 24», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства.
Ранее в Балашихе неизвестный расстрелял идущего по улице курьера, а затем избил его. Пострадавшего доставили в медучреждение с огнестрельными ранениями.