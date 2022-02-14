Стало известно о состоянии здоровья Жириновского

В пресс-службе Минздрава России рассказали о состоянии 75-летнего политика Владимира Жириновского, находящегося на лечении в ЦКБ столицы. Официальное заявление приводит РИА Новости.

«Состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал «112» уточняет, что подача кислорода депутату осуществляется с помощью аппарата ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге, отмечается в источнике.

Ранее в СМИ сообщили, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19. У него диагностировали поражение легких средней тяжести на 50-75 процентов.