Академик РАН нашел объяснение госпитализации привитого восемь раз Жириновского

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев нашел объяснение тому, что политик Владимир Жириновский, восемь раз привившийся от ковида, оказался госпитализирован в тяжелом состоянии. Комментарий эксперта опубликовали URA.RU.

По словам ученого, многократной вакцинацией Жириновский мог подорвать свой иммунитет. «Это влияет на иммунную систему. Если речь идет о "Спутнике", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться», — отметил Зверев.

Ранее стало известно, что состояние госпитализированного лидера ЛДПР остается тяжелым. Ситуация осложняется наличием у Жириновского диабета. При этом политик начал противиться лечению и просить разрешить ему вернуться к работе.