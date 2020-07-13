Житель Подмосковья до полусмерти избил соседку за просьбу не мусорить

Житель подмосковной Барвихи до полусмерти избил соседку, которая попросила его не мусорить на ее участке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В 2000-м году женщина вместе с мужем и тремя детьми, продав имущество в Европе, купили два участках в Барвихе — один для себя, другой для детей. На своем участке семья построила дом, другой оставался нетронутым. «Там растут сосны, на его территории гуляют соседские дети, мне не жалко, застройка там пока не планируется, даже забора нет. Но я заметила, что кто-то туда свозит скошенную траву, образуется самая настоящая свалка», — поделилась она.

Как выяснилось, траву туда сбрасывают по требованию соседа. Заметив в очередной раз беспорядок, женщина решила поговорить с соседом, но мужчина выскочил на улицу, сбил ее с ног, стал бить и таскать за волосы. При этом он приговаривал, что ему за это ничего не будет.

Пять дней после сильного избиения пострадавшая не могла открыть глаза, от ударов разрушился хрусталик левого глаза. «Он вырвал мне клок волос, сломал зубы, на ноге у меня буквально вырван кусок кожи от того, как он таскал меня по асфальту», — сказала женщина.

Жительница Барвихи написала заявление в полицию, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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