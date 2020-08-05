Житель Подмосковья до смерти избил сына за «плохое поведение»

Житель Московской области до смерти избил шестилетнего сына. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы следственного управления Следственного комитета России по региону Ольгу Врадий.

По данным следствия, 3 августа мужчина сообщил в правоохранительные органы о смерти ребенка, который, с его слов, упал с лестницы в подъезде. В ходе осмотра сотрудники обнаружили на теле мальчика множество травм. Позже судебно-медицинский эксперт выявил не менее 20 ударных воздействий, многочисленных кровоподтеков, повлекших развитие травматологического шока, от которого и наступила смерть ребенка.

На допросе отец погибшего признал свою вину. Он пояснил, что избил сына из-за его «плохого поведения». Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее, в июле, сообщалось об избиении в Москве 16-летней беременной школьницы. Пострадавшая рассказала, что неизвестный мужчина ударил ее в живот. После этого девушку госпитализировали.

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