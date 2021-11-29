Житель Подмосковья организовал нарколабораторию в частном доме

В Раменском городском округе Подмосковья задержали 41-летнего местного жителя, который организовал нарколабораторию в своем доме. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным источника, в ходе обысков у мужчины дома обнаружили три контейнера и шесть банок с белым порошком, а также две банки с растительным веществом и разного рода лабораторное оборудование.

Также уточняется, что порошок, находившийся в одной из банок, оказался мефедроном. Общая масса его составила более 600 граммов.

Всего полицейские изъяли свыше трех килограммов веществ, основная часть направлена на экспертизу.

Преступника задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее на юго-востоке Москвы полицейские задержали иностранку с наркотиками.