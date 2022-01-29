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Житель Подмосковья построил самый большой в СНГ город из лего
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Житель подмосковного Звенигорода построил самый большой в СНГ город из лего. О необычной постройке сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
На опубликованном в канале видео можно заметить всю инфраструктуру настоящего города: дома, машины, дороги и даже работающий парк развлечений.
По данным источника, вся постройка коллекционера заняла площадь 55 квадратных метров. Увидеть легополис могут все желающие в музее «Let‘s Go» в Звенигороде на Ратехинском шоссе, строение 1.
Ранее москвич Алексей Микулин создал старый московский лифт из пластилина. Мужчина изобразил лестничную клетку времен СССР с одной входной дверью и лифтом серого цвета.