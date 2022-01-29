Житель Подмосковья построил самый большой в СНГ город из лего

По данным источника, вся постройка коллекционера заняла площадь 55 квадратных метров. Увидеть легополис могут все желающие в музее «Let‘s Go» в Звенигороде на Ратехинском шоссе, строение 1.

Ранее москвич Алексей Микулин создал старый московский лифт из пластилина. Мужчина изобразил лестничную клетку времен СССР с одной входной дверью и лифтом серого цвета.