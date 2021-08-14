Житель Подмосковья развел в квартире 50 кошек и 20 птиц
Житель подмосковных Люберец, военный пенсионер Игорь К. устроил в своей квартире питомник. Вместе с ним там живут 50 кошек и около 20 птиц. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент по решению суда мужчина должен избавиться от всех животных и привести квартиру в порядок, в противном случае ему самому придется искать новый дом. Сама жилплощадь, где разместились животные, находится в социальном найме.
Мужчина рассказал, что собирал бездомную живность из жалости в течение десяти лет. Из-за запаха, исходящего от квартиры, соседи с военным предпочитают не общаться, обходя его дверь стороной.
По материалам издания, животные, которых собирал мужчина, начали размножаться из-за того, чтобы они не были стерилизованы. Сейчас их пытаются пристроить по новым хозяевам, однако несмотря на то, что среди них есть и породистые особи, кошек разбирают очень медленно.
«Под линолеумом была куча личинок мух с червяками. Стоял жуткий аммиачный запах, который резал глаза и нос даже через респиратор. Стены и пол пропитались запахом очень сильно», — рассказывает одна из помощниц Альбина Алимбекова.
Ранее москвичка развела у себя в квартире 69 кошек. По словам россиянки, первый питомец достался ей по наследству от бабушки. Из-за того, что хозяйка животных постоянно находилась на работе и не смогла уследить за питомцами, они стали бесконтрольно размножаться. К настоящему времени все питомцы кастрированы и стерилизованы.
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