Житель Подмосковья сделал селфи на высоковольтной линии и умер

В Подмосковье молодой человек сделал селфи на высоковольтной линии и погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольгу Врадий.

Тело 20-летнего жителя Московской области было обнаружено 21 декабря в городском округе Химки в микрорайоне Сходня. «По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организована проверка и осуществлен выезд на место происшествия», — сказала Врадий.

Она сообщила, что по предварительным данным, погибший забрался на высоковольтную линию, чтобы сделать фотографии, в результате чего его ударило током, и он упал.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!