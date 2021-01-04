Житель Подмосковья спас египтянина с изрезанным лицом, которого нашел в центре столицы. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в ночь на 3 января проживающий в Подмосковье мужчина находился в центре Москвы и заметил у станции метро «Лубянка» окровавленного человека, который сидел на скамейке. Он попытался вызвать скорую помощь, однако дозвониться не смог и решил отправить пострадавшего в больницу на такси.

В медучреждении у доставленного диагностировали множественные колото-резаные ранения лица, ранение в области груди, а также повреждение глаза. Как оказалось, пострадавшим является уроженец Египта, у которого в настоящее время есть гражданство России. По его словам, на него напали на улице.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!