Житель Подмосковья устроил парник для марихуаны в своем гараже

29-летний житель подмосковного Подольска устроил парник для марихуаны в своем гараже. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, в самодельном парнике имелась вентиляция и специальные лампы освещения. Там же были обнаружены горшки с растениями, удобрения, электронные весы, банка и шесть пакетов с запрещенным веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования было установлено, что изъятые растения являются коноплей общей массой более килограмма, а вещество в пакетах и банке — марихуаной общей массой около 60 граммов.

Злоумышленника задержали во время продажи наркотиков. В агентстве городских новостей «Москва» уточняют, что в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 228.1 и статье 30, статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).

Ранее стало известно, что 22-летний приезжий из Средней Азии прятал героин в чехле от гитары в подмосковной Кашире.