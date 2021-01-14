Житель Подмосковья устроил стрельбу из пулемета Максима

Житель Серпухова Московской области устроил стрельбу из пулемета Максима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов Серпухова проживает мужчина, у которого хранится пулемет Максима, из которого он периодически стреляет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия полицейские обнаружили пулемет и 40 патронов на металлической ленте.

Также уточняется, что владелец оружия занимается раскопками в местах боев времен Великой Отечественной войны.

В декабре сообщалось о стрельбе в центре Москвы. Ее устроил безработный житель города за рулем Maybach. На допросе москвич признался, что недавно купил новый пистолет и решил его проверить.

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