Вчера в 23:59
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Житель Подмосковья встретил вскрывших его квартиру полицейских с топором

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Житель Подмосковья встретил вскрывших его квартиру полицейских с топором
Фото: Depositphotos

Житель подмосковного города Пушкино встретил вскрывших его квартиру оперативников с ножом, топором и газовым баллончиком в руках. Содержимое последнего он распылил в лицо подполковнику полиции, сообщили на сайте РЕН ТВ.

По имеющимся данным, оперативники прибыли к проживающему на Некрасовской улице мужчине с ордером на обыск. Россиянин решил не открывать дверь, поэтому полицейским пришлось ее вскрывать.

Злоумышленник успел вооружиться набором опасных предметов до встречи с сотрудниками органов. В итоге подполковника госпитализировали с химическим ожогом. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

В чем подозревается хозяин квартиры на Некрасовской и какова его дальнейшая судьба, на данный момент не известно.

Ранее россиянин с топором устроил драку в фастфуд-ресторане.

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