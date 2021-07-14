Жителей Подмосковья предупредили о риске пожаров

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило жителей о риске пожаров в регионе в среду, 14 июля. Об этом сообщает ТАСС.

По прогнозу Гидрометцентра, 14 июля на территории Московской области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс, отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели порекомендовали ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, а также на участках поврежденного леса. При сжигании мусора около леса расстояние от хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, добавил там.

13 июля москвичей и жителей Подмосковья предупредили об «оранжевом» уровне опасности из-за жары.

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