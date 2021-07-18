Жителей столичного региона предупредили о надвигающихся грозах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о надвигающихся грозах. Дожди охватят все районы Москвы и Подмосковья во второй половине понедельника, 19 июля. Кроме того, они будут сопровождаться грозами и усилением ветра минимум до 17 метров в секунду, сообщает ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что кратковременные дожди во второй половине 19 июля будут наблюдаться повсеместно. «Уже не будет так, что кому-то повезло, кому-то нет: осадки почувствуют все жители Москвы и Подмосковья», — отметил специалист.

Метеоролог допустил, что из-за непогоды в московском регионе могут выпустить штормовое предупреждение. Температура воздуха при этом останется достаточно высокой — до 27-29 градусов тепла.

Во вторник, 20 июля, ненастье продолжится. На этот день Вильфанд спрогнозировал облачную погоду, кратковременные дожди и более низкую температуру — «25-27 градусов максимально».

Ранее сообщалось, что Москву накроют пятнистые дожди — интенсивные, но фрагментарные осадки. На минувших выходных в столице прогнозировались сильный ветер и температура воздуха выше нормы на 7-8 градусов.

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